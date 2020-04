Ultimo aggiornamento: 09:19

Il contenimento del contagio in Umbria va di pari passo con la scansione del suo territorio attraverso test rapidi e tamponi. L’esito dei quali colloca la regione ai vertici nazionali nel rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, con una percentuale che in 24 ore è passata dallo 0,543 allo 0,376. Questo mentre in Italia si viaggia ancora al ritmo di 6 nuovi positivi ogni 100 tamponi, con Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna sopra il 10%, mentre sotto l’uno c’è solo la Basilicata (0,636%). La diffusione del contagio, quindi, resta sotto controllo, a patto di non abbassare la guardia. Tutto questo mentre il numero dei malati continua a scendere: ieri 35 in meno col totale sceso a 436 e una riduzione giornaliera record del 7,4%.Tornando all’indice di positività dei tamponi, a fronte di 1.065 tamponi eseguiti sabato (il totale ora è di 25.155), il bilancio è stato di 4 nuovi positivi che ha portato i casi complessivi a 1.348, con l’ottava incidenza cumulativa in Italia: 153 positivi ogni 100mila residenti, con Valle d’Aosta (866) e Calabria (53) agli antipodi. Prendendo in esame i nuovi positivi, il +4 registrato ieri corrisponde all’incremento giornaliero più basso in Italia, pari allo 0,3%: i più alti, invece, sono del Molise (+3,7%) e della Liguria (+3,6%). Un altro indicatore significativo della limitata diffusione del virus nella regione, arriva analizzando la percentuale di nuovi positivi rispetto ai tamponi eseguiti che il cui trend dal 23 marzo in avanti si è mantenuto costantemente sotto il dato settimanale nazionale. In tale periodo, l’Umbria è passata dal 13,25 allo 0,38 per cento, l’Italia dal 20 al 6 per cento. Anche nel rapporto con la densità della popolazione, con 285 tamponi ogni 10mila residenti, il Cuore verde figura tra le prime cinque regioni, dietro Veneto (521), Trentino, Valle d’Aosta e Friuli.Continua a crescere il totale di coloro che si stanno lasciando alle spalle la malattia e tra dimessi e guariti si contano 854 persone, con un incremento giornaliero di 38 caso pari al +4,7%, come la media nazionale. Ma in Umbria si contano 43 guariti ogni due nuovi positivi, in Italia 2 nuove guarigioni ogni 3 nuovi contagi. Alle 8 di ieri inoltre, si contavano 138 ricoveri totali, tre in meno rispetto al giorno precedente: uno su cinque in rianimazione.LA MAPPA DEL CONTAGIOQuanto all’andamento dei singoli territori, restano sei i comuni covid-free, ma anche a Cascia, che contava un decesso, il resto dei positivi ha superato la malattia. Si avvicinano alla guarigione totale Bastia Umbra, con 22 guariti su 25 contagiati (88%), Montecastrilli, 3 su 4 (75%) e Corciano con 26 guariti su 35 (74%) positivi totali. A Perugia, l’indice di guarigione è del 69%, ma si contano 8 decessi. I nuovi casi, due sono stati certificati a Città della Pieve, uno a Foligno, uno a Giove.