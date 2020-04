Alcantara, lo stabilimento di Narni riapre il 14 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fabbrica ripartirà il prossimo quattordici aprile: all’Alcantara sarà rispettato l’accordo tra azienda e sindacati raggiunto nel mese scorso per far ripartire la produzione da indirizzare a clienti di tutto il mondo. Il sindacato, intanto la Cisl, ha sfruttato i nuovi sistemi, inviando una comunicazione telematica ai propri iscritti e non preannunciando prima l’apertura e poi di un incontro preventivo: “Si dovranno concordare anche i dettagli ed ovviamente verrà fatta una verifica sulla disponibilità dei mezzi di protezione, mascherine in primis, a tutela della sicurezza di tutti”. E poi il sindacato invita gli iscritti a servirsi della chat per “avere un vostro pensiero in tema”. Insomma, una sorta di assemblea.«La sicurezza innanzitutto – ha detto Francesco De Rebotti, il sindaco di Narni – è vero che la riapertura era programmata ma vederla confermata ci fa molto piacere».