FOLIGNO - Dieci anni precisi. Da tanto funziona a pieno regime il Centro operativo regionale di Protezione civile di Foligno. Un compleanno che passa per l’emergenza coronavirus.Un compleanno che serve per affrontare un’emergenza mai affrontata. Nel curriculum terremoti e giornate pesanti sul fronte del maltempo. E un mondo rovesciato: dal terremoto si fugge cercando ampi spazi per stare insieme, dalle inondazioni si fugge andando in quota: stavolta ci si deve rintanare e sparpagliare.Quell’astronave colorata che si vede arrivando a Foligno nord sta lì dal febbraio 2010. Qualche anno prima era nata la prima palazzina che ospita il Centro funzionale, quello che monitora le piene dei fiumi e quanta pioggia cade. Adesso è tutto un altro discorso. Adesso prima di entrare, ci sono pistole speciali che misurano la temperatura agli autorizzati e il personale di accoglienza che indossa le mascherine.«Un altro discorso- spiega Borislav Vujovic, dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria-perché abbiamo dovuto modificare le funzioni con cui si lavorava quando c’è stata l’emergenza che conosciamo meglio, quella del terremoto».Il Cor ha aperto i battenti, per l’emergenza coronavirus, il 26 febbraio. Praticamente da quindici giorni, ma sembra, che ne siano passati il doppio tra riunioni, vertici, incontri e azioni per tenere sotto controllo il diffondersi del Covid-19. Una sigla che si inserisce in quelle che fanno del Centro operativo regionale, una struttura che si muove anche per codici. Ce ne sono quattro: livello “S0” che corrisponde al verde, “S1” al giallo, “S2” all’arancione , “S3” al livello rosso c’è il massimo livello di allarme con l’attivazione dello stato di crisi.Oggi il Cor è in modalità “S2”. Che significa, per esempio, dodici ore di lavoro al giorno: dalle 8 del mattino alle otto della sera. Con un capillare sistema di reperibilità una volta che il Centro chiude per la notte. Reperibilità soprattutto a livello sanitario perché può succedere che una positività in più al Covid-19 possa arrivare anche di notte. Per fare un paragone con l’emergenza terremoto, va ricordato che per la scossa di domenica 30 ottobre 2016, il Centro operativo regionale della protezione civile è stato attivato in fase “S3”, cioè il massimo grado di allarme con aperture di 24 ore.A proposito di terremoto, nonostante l’emergenza coronavirus, alcune funzioni all’interno del Cor restano attive. Per esempio quelle legate all’assistenza dei terremotati per il censimento dei danni e quelle legate al collaudo delle Sae che ancora non è finito e quindi, in caso ci necessità, la funzione può intervenire. Non è un caso che da Foligno sono partiti i container montati davanti ai Pronto soccorso degli ospedali per il triage avanzato.Tra le novità legate all’emergenza sanitaria è stata introdotta la segreteria di coordinamento che fa da raccordo tra le due prefetture visto il ruolo predominante che i prefetti hanno nella gestioni dell’emergenza con il coordinamento delle forze dell’ordine. È stata rimodulata la funzione tecnica di pianificazione. Logica l’attenzione alla assistenza alla popolazione con il potenziamento di sanità e assistenza sociale. C’è la funzione mass media e comunicazione che viene gestita direttamente dalla giunta regionale e la funzione enti locali per il collegamento con i Comuni, funzione a cui lavorano, a turno, i dipendenti di Anci Umbria, l’associazione dei Comuni. In plancia anche la sezione amministrativa e quella, fresca di inserimento , dell’infrastruttura digitale. Al Cor lavorano 45 addetti, con una copertura massima di trenta posti, naturalmente a rotazione.