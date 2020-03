Coronavirus, a Spoleto nella «spesa per la mamma malata» due chili di droga: arrestati

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - Due chili e mezzo di droga, all'interno della busta della spesa. Sono stati arrestati dalla polizia i due giovani spoletini fermati nel corso di uno dei tanti controlli finalizzati a far rispettare il decreto "Io resto a casa". Fermata dalla polizia locale, la coppia (31 anni lei, 28 lui) ha giustificato l'uscita dall'abitazione con ragioni di necessità: «Stiamo andando nell'abitazione di mamma - ha detto uno dei due - per portarle la spesa di generi alimentari, visto che è malata e non può provvedere da sola». Nell'auto, effettivamente, c'era una busta della spesa, che la coppia ha mostrato alla polizia. Al controllo si sono aggiunti anche gli agenti del commissariato, che hanno ispezionato l'auto a bordo della quale viaggiavano. Dal portabagagli è spuntato un pacchetto avvolto da carne rossa, «contenente sostanza solita al tatto», ha riferito dalla polizia. I due ragazzi hanno provato ancora a bluffare: «È carne congelata». In realtà in quel pacchetto c'erano cinque panetti sigillati panetti sigillati ed avvolti da cellophane, contenenti sostanza stupefacente (marijuana). Da un ulteriore controllo è spuntato un secondo pacco, contenente quattro involucri che custodivano, a loro volta, 5 panetti sigillati ciascuno. Insomma, i due ragazzi, oltre alla spesa, trasportavano complessivamente 2 chili e mezzo di marijuana. Per loro è scattato l'arresto.