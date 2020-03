PEEUGIA - Il Comune di Perugia, in accordo con Saba, gestore del servizio ha deciso di non far pagare il parcheggio sulle strisce blu fino al 25 marzo. E' vero che gli spostamenti sono limitati, ma in caso di necessità, soprattuto a ridosso delle farmacie e negozi di alimentari, non pagare la sosta può essere un aiuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA