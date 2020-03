© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - C’è chi insiste. Incurante di tutto. Dei decreti, degli appelli, del buon senso, dei tricolori alle finestre. Continuano i controlli a tappeto delle forze dell’ordine e ieri gli uomini della polizia municipale sono andati sul sicuro quando hanno passato il controllo dei parchi chiusi. C’è chi era entrato al Percorso verde e chi stava facendo jogging al Chico Mendez o stava incontrando un’amica a Ponte Valleceppi. Quattro casi simbolo che sono diventati multye e denunce. Con buona pace di qualsiasi giustificazione in tasca. Ieri pomeriggio al Municipale ha verificato 14 autocertificazioni (tutte regolari) e due attività (tutto regolare) a Ponte San Giovanni, compreso un fioraio che stava cercando di salvare il salvabile pur stando chiuso. Al Ponte controllati i parchi.C’è chi sgarra e arrivano diverse segnalazioni al centralino della polizia municipale. San Marco è uno delle zone segnate in rosso, ma anche a Ponte Felcino ieri sono state segnalate presenze non autorizzate nelle aree verdi. Lì dove, fino a qualche giorno fa, aggirando il divieto agli assembramento delle prime norme anti Covid-19, si giocavano partite di calcetto. A proposito. C’è chi segnala un bel via-vai da San Marco a Sant’Orfeto con addirittura chi esce di casa per andare a cercare gli asparagi e si infila nelle proprietà private trovandosi di fronte i proprietari che fanno capire che non è il caso.A proposio di stranezze. In tanti chiamano al centralino della polizia municipale. Dal comando di Madonna Alta arrivano le indicazioni sulle ordinanze del sindaco, sui dettami del decreto, su quello che si può fare e non si può. In tanti chiedono come muoversi non solo all’interno della città. E c’è anche chi è arrivato a protestare con la scelta del sindaco di bloccare le slot machine. «Se non gioco e non vinco chiederò i danni al sindaco», è stato il tenore di una telefonata arrivata al centralino di via Madonna Alta.C’è di più, però. Perché ieri mattina un controllo combinato di polizia locale e agenti della questura ha fatto scoprire un bar aperto nella zona di Fontignano. Gli operatori della sicurezza non credevano ai loro occhi quando hanno visto la saracinesca tirata su. È arrivato lo stop immediato con la segnalazione al prefetto che potrebbe anche decidere per la sospensione dell’attività come prevede la legge. Il bar beccato con la saracinesca aperta ieri mattina si aggiunge alle due attività (un altro bar e un negozio di abbigliamento) che la polizia locale guidata dal comandante Nicoletta Caponi aveva scoperto nel primo giorno di controlli.