Coronavirus, a Perugia il consiglio comunale con distanze anti-contagio

PERUGIA - Annunciato a porte chiuse il consiglio comunale che si è riunito lunedì pomeriggio, si è svolto anche con le norme anti-contagio. I consiglieri sono stati dislocati per rispettare il metro di distanza. Così non tutti hanno trovato il posto nel tradizionale scranno. Alcuni sono stati piazzati sul tavolo quadrato che si trova al centro dell'emiciclo (per esempio l'ex assessore Casaioli) e altri sulle gradinate che in genere vengono occupate dal pubblico. Tra gli atri hanno partecipato da lì ai lavori del consiglio Francesca Renda, Francesca Morbello, Massimo Pici, David Bonifazi e Alessio Fioroni. Più complicata la situazione al tavolo della giunta con il presidente del consiglio Arcudi, il sindaco Romizi, la segretaria Vichi e gli altri membri della giiunta che si sono sono seduti sui posti tradizionali. Per chi voleva seguire i lavori c'era la diretta streaming.Assetto anti contagio anche nell'anticamera in cui il pubblico attendere di parlare con il sindaco davanti alla porta d'ingresso della segreteria di Romizi.