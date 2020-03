Coronavirus, a Perugia Romizi chiude paninoteche e kebab

Ultimo aggiornamento: 17:28

PERUGIA - Il sindaco Andrea Romizi ha emanato le ordinanze numero 250 e numero 251 relative rispettivamente alla sospensione delle attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, e alla sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale comunale.Con l’ordinanza 250 si ordina la sospensione delle attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività presenti su tutto il territorio comunale, consentendo la possibilità di effettuare la vendita con consegna al domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, come da citato DPCM.Le artigianali sono, infatti, assimilabili alle attività di ristorazione, la cui sospensione è stabilita dal Decreto dell’11 marzo,L’ordinanza 251 riguarda, invece, la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo la rete stradale comunale fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali.