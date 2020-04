Coronavirus, 52enne morto all'ospedale di Perugia

PERUGIA - È un perugino di 52 anni l'ultima vittima da coronavirus registrata in Umbria. Il decesso, come riferito dall'Azienda Ospedaliera di Perugia, è avvenuto nella mattinata di lunedì, successivamente all'aggiornamento fornito quotidianamento dalla Regione. Il 52enne era ricoverato nel reparto di Terapia Intesiva del Santa Maria della Misericordia. «Il commissario dell’Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis - riferisce l'Azienda - ha già espresso sentimenti di cordoglio ai familiari e alla comunità di Perugia mettendosi in contatto telefonico con il sindaco Andrea Romizi».



