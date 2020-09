Coronavirus, 46 nuovi positivi in Umbria. Ci sono anche 29 nuovi guariti

PERUGIA - Impennata di nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno, 46, 2.454 totali, con 1.940 tamponi, 205.324 dall'inizio della pandemia. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione. Rimane tuttavia invariato il dato dei ricoverati in ospedale, 42, tre dei quali in terapia intensiva. Sempre nell'ultimo giorno sono stati certificati 29 nuovi guariti, 1.827 in tutto. Rimanendo 85 i deceduti gli attualmente positivi sono passati da 525 a 542.

I nuovi casi registrati oggi riguardano più o meno uniformemente tutto il territorio regionale.