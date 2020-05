Coronavirus e calcio, in Serie D Foligno salvo, Bastia giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO -Appuntamento a settembre per il Foligno, spettro dell’Eccellenza per il Bastia. Sono le proposte emerse dal consiglio della lega Dilettanti di ieri. Ipotesi che ora dovranno essere ratificate dalla Federcalcio il prossimo 28 maggio. Dunque per i falchetti, il Cannara e il Trestina, il via alla nuova stagione dovrebbe essere regolarmente a settembre. Il presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia ha smentito le voci circolanti di una possibilità della ripresa della nuova stagione non prima di dicembre. Uno stop che avrebbe tenuto fermo il Foligno, come tutte le altre squadre della categoria, per quasi un anno. Sibilia ha confermato che la nuova stagione dei dilettanti prenderà regolarmente il via il prossimo 1 luglio. Dunque soliti tempi, anche se per la serie D il via al campionato potrebbe slittare dalla prima domenica di settembre al 20 dello stesso mese. Tutto dipenderà dalla situazione coronavirus, ma anche dalle possibilità di una riforma del campionato, di cui si discuterà nelle prossime settimane. Maggiori chiarezze che in casa Foligno possono contribuire a sbloccare quella fase di stallo vissuta nell’ultimo periodo. Sapere quando ripartirà la stagione può significare prima di tutto iniziare a ragionare sul mercato. Soprattutto in casa Foligno si potrà cominciare a riflettere sul quel progetto per il futuro dopo che la fase triennale della ripartenza si è chiusa. Dunque cominciare a individuare le prime casella tecniche e dirigenziali.