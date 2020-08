PERUGIA- Nuova impennata di contagi certificati dalla Regione tra mercoledì e giovedì mattina: 17 casi che riportano il totale dei positivi ben oltre cento, come a metà marzo e metà maggio nelle due fasi ascendenti e discendenti dell’epidemia. Un trend certificato dal numero di contagiosità che rispetto all’ultima stima è salito di oltre mezzo punto percentuale arrivando a 1,34: il massimo era stato finora registrato il 14 maggio con quell’1,23 che scatenò una serie di polemiche. La crescita dei positivi resta legata alle infezioni censite nei giorni scorsi su persone di rientro dalle vacanze o da fuori regione. Una di queste è all’origine della chiusura per tre giorni di un noto punto ristorazione di Montebuono, nel Comune di Magione. Apprensione anche per una giovane perugina che nei giorni scorsi ha preso parte a un funerale in una frazione del capoluogo. Nuova super ondata di tamponi, 7mila l’ultima settimana, il 33% in più rispetto alla precedente.

La formalizzazione del ritorno del Covid in Umbria è arrivata in serata dall’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità che, stando al nuovo Rt riferito alla settimana 10-16 agosto, assegnano all’Umbria la maglia nera nazionale. Il valore stimato, infatti, è il più alto d’Italia, risultando quello umbro uno dei cinque dati sopra il livello di guardia, Rt pari a uno. Dietro il Cuore verde c’è l’Abruzzo con un indice pari a 1,24. Una settimana fa il dato era pari a 0,76 in netta risalita dallo 0,28 del 28 luglio. Col dato di oggi, un positivo rischia di infettare quasi tre persone.

Il contact tracing continua a dare i suoi frutti specie con riferimento ai positivi segnalati a Perugia: 11 persone, 10 delle quali collegate a un cluster già individuato e che sono state a contatto con un positivo. Tra queste c’è una giovane residente in una frazione, molto inserita e molto attiva nella comunità locale e che nei giorni scorsi ha anche preso parte al funerale di un parente. A Magione, il Comune ha emesso un’ordinanza con cui il sindaco Giacomo Chiodini dispone la sospensione per 72 ore del bar/ristorante Faliero, in località Montebuono. La misura si è resa necessaria dopo che un dipendente è risultato positivo e per consentire il tracciamento dei contatti stretti dell’uomo, non residente a Magione e contagiato da un parente residente a Panicale, che dovranno restare in isolamento per 14 giorni. Gli altri contatti, invece, dovranno restare in osservazione fino all’esito negativo del tampone. «I primi risultati dei test sul personale sono buoni – ha comunicato nel tardo pomeriggio Chiodini – e nessun altro infetto al momento risulta tra i colleghi della persona contagiata».

Dei 17 casi segnalati ieri, 4 arrivano da Terni, due da Foligno e Narni. Un caso è stato attribuito a Todi, ma il tennista degli Internazionali si è poi rivelato un “falso positivo”. Quanto al paziente narnese, si tratta di una donna contagiatasi fuori dal territorio comunale e che a sua volta ha causato la positività di un’altra persona (caso che sarà ufficializzato oggi) come riferito dal sindaco Francesco De Rebotti. Con i casi certificati ieri, salgono a 117 i positivi attivi, il 70% scoperti grazie allo screening e distribuiti tra 22 comuni. Tra questi, c’è anche Assisi dove alle 12 di ieri figuravano 22 positivi ma in giornata il sindaco Stefania Proietti ha comunicato la completa guarigione di “7 novizi che nelle scorse settimane erano stati colpiti dal Covid-19”. Al momento, quindi, nella città serafica i contagiati sono scesi a 15. Nel comune di Torgiano, intanto, il presidente della Pro loco di Brufa Feliciano Martinelli e il direttivo dell’associazione, alla luce della risalita dei contagi, hanno deciso di annullare “Brufa in festa 2020”, manifestazione che pur in forma ridotta era stata programmata dal 27 al 30 agosto.

Gli effetti del super-tracciamento disposto dall’unità di crisi sui contatti dei nuovi positivi si riflette sull’entità dei tamponi che nell’ultima settimana sono cresciuti del 33%: 7.010, 1.527 tra mercoledì e giovedì. Salto in alto anche dei casi testati: nell’ultima settimana sono state sottoposte a esame 3.695 persone, il 51% in più rispetto alla precedente. Intanto, uno dei due pazienti in intensiva è tornato a reparto coi ricoverati che restano 11: 106 sono gli infetti in isolamento domiciliare. Condizione che al momento riguarda anche 1.305 “negativi” (il 15 aprile erano 1.257), col totale salito di 533 unità nell’ultima settimana.

