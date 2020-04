Coronavirus e controlli: Perugia, Fontivegge "liberata" dai balordi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un mese di controlli e lo spauracchio Fontivegge sembra esserlo molto di meno che qualche settimana fa. Potere delle azioni quotidiane delle forze dell’ordine per evitare la presenza di assembramenti o di personaggi in giro senza reali e comprovati motivi. Controlli a tappeto che hanno portato a una significativa riduzione di personaggi legati al mondo dello spaccio e dell’illegalità. Inevitabile, come il controllo battente del territorio finisca per “liberare” quella zona di città.Certo, il dato non può essere definitivo. Perché lo spaccio di fatto non si è mai del tutto fermato e perché, a emergenza conclusa, i controlli necessariamente e inevitabilmente torneranno a una fase meno “aggressiva”. Ma è un dato di fatto come un’accresciuta presenza delle forze dell’ordine abbia portato a un allenamento della morsa della criminalità. Un po’ quello che da tempo sostengono i residenti, specie quelli riuniti nel gruppo “Progetto Fontivegge” che avevano presentato una raccolta di 1500 firme per un posto fisso di polizia alla stazione che doveva avere caratteristiche diverse rispetto a quello che si è avuto, e cioè un semplice spostamento degli uffici della polizia postale. Il dato arriva dalla riduzione delle segnalazioni ma anche da quanto si evince dai controlli.Come quelli recentissimi svolti nell’area della stazione in cui non si sono evidenziati assembramenti, ma anche quelli sui viaggiatori. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, in modo sinergico, nella zona della stazione in termini di sicurezza e di controllo del territorio - conferma il questore, Antonio Sbordone -. L’obiettivo sarà quello di mantenere gli stessi standard di sicurezza con la fase 2».