Cellulari, internet e pay-tv: restituito oltre un milione di euro

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Un’impresa protestava per i servizi mai richiesti ma addebitati su 125 sim aziendali. Ha ottenuto un risarcimento a quattro zeri. Un commerciante aveva la connessione internet che procedeva a singhiozzo e non poteva mettere a disposizione il pos ai clienti: per lui 5 euro d’indennizzo per ogni giornata di malfunzionamento. Un negozio aveva notato di ricevere meno telefonate del solito, dopo qualche mese ha scoperto il motivo: c’era un errore nell’elenco telefonico, ha ottenuto 200 euro di risarcimento. E poi i guai con la portabilità del numero: 5 euro per ogni giorno di ritardo. Oltre 3700 persone nel corso del 2017 si sono rivolte agli uffici del Corecom (il Comitato regionale per le comunicazioni) per controversie nei servizi di telefonia, internet e pay-tv: il bilancio dell’anno dice che le compagnie hanno dovuto sborsare un milione e 200mila euro d’indennizzi agli umbri. Il comitato guidato dal sociologo Marco Mazzoni ha sfornato in un anno 112 delibere (erano state 29 nel 2015): «È stato l’anno del cambio di passo - spiega il presidente - per noi sono importanti anche i procedimenti da pochi euro, hanno un valore significativo».

Sempre più persone evitano le aule di tribunale per risolvere i disguidi legati a bollette e contratti e scelgono la via molto più rapida del Comitato regionale per le comunicazioni. Il regolamento Agcom dice: 30 giorni per risolvere un’istanza, anche se a volte i tempi si allungano per le resistenze degli operatori. Nel 2017 la media è stata 69 giorni. E Il 2017 del Corecom Umbria è andato in archivio con 2928 conciliazioni - mille in più rispetto a cinque anni fa - che hanno prodotto 664mila euro di risarcimenti. Invece le 387 controversie definite (qualcosa di simile ad un “secondo grado”) hanno riportato nelle tasche dei cittadini del Cuore verde oltre 536mila euro. E nell’elenco delle cose fatte dal comitato ci sono pure 450 provvedimenti temporanei: quelli chiusi d’urgenza per risolvere un problema. Il sistema è scandito secondo una vera e propria tabella dei disservizi, che se dimostrati diventano rapidamente risarcimenti. Una sorta di tariffario applicato alle imprese sbadate o in cattiva fede. Ad esempio, per ogni giorno di ritardo nell’attivazione di un servizio scattano 7 euro e 50 centesimi di risarcimento. Per il malfunzionamento del servizio si ha diritto a 5 euro per ogni giornata d’interruzione. E per un errore nell’elenco del telefono: 200 euro per ogni anno di disservizio.Federico Il servizio di conciliazione e definizione delle controversie è gratuito. «È semplice e relativamente breve - spiegano i consiglieri Maria Mazzoli e Stefania Severi - e negli ultimi anni le procedure sono state ottimizzate attraverso una gestione completamente standardizzata».

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55



