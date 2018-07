CORCIANO - Incidente stradale mortale nella notte tra martedì è mercoledì in località Terrioli. Ha perso la vita un motociclista di 42 anni di Corciano. L'incidente è avvenuto lungo la strada che corre parallela al Raccordo, in direzione di Magione. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria Misericordia, ma è morto poco dopo nonostante il disperato tentativo dei medici di salvargli la vita. Sul posto per i soccorsi 118 e vigili del fuoco. L'incidente è stato rilevato dalla polizia municipale di Corciano

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:32



