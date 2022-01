Corciano, preso con un paio di scarpe rubate da 170 euro

CORCIANO - Il ladro delle sneakers è stato individuato dal personale addetto alla sicurezza all'interno di un centro commerciale: l'uomo, cittadino di origini tunisine, si aggirava furtivamente tra gli scaffali. Allertati dal titolare dell'attività, gli agenti della questura di Perugia sono entrati nel locale commerciale per un controllo ed hanno sorpreso l'uomo mentre cercava di allontanarsi con fare sospetto, nel suo zaino aveva nascosto due paia di scarpe da ginnastica griffate per un valore commerciale di circa 170 euro. Dai controlli effettuati è risultato che l'uomo aveva precedenti in materia di stupefacenti e per altri reati: è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di furto ed è stato avviato l'iter per l'espulsione dal territorio nazionale.