Corciano, auto contro il guard rail: muore giovane di 23 anni. Salvi gli amici

Un giovane di 23 anni di origini albanesi è morto stamattina all'alba in un incidente stradale che si è verificato lungo la Pievaiola all'altezza di Strozzacapponi nel territorio del Comune di Corciano. Da una prima ricostruzione il giovane si trovava, come passeggero, a bordo di un'Alfa Romeo 147 in comapgnia di tre amici. Chi era alla guida ha perso il controllo dell'auto, forse a causa dell'alta velocità. Il mezzo ha sbattuto violentemente contro il guard rail. Sul posto per i soccorsi 118, vigili del fuoco e carabinieri. I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi per stabilire le esatte cause dell'incidente mortale.