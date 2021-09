Corciano, si ribalta un camion: muore l'autista

Lunedì 6 Settembre 2021, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 09:53

CORCIANO- Un camionista perugino di 72 anni è morto all'alba a Ellera di Corciano per il ribaltamento del mezzo pesante che guidava. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco. Da definire le cause dell'incidente non è escluso un malore. L'incidente è avvenuto di fronte a una stazione di servizio a poche decine di metri del centro commerciale Quasar. Il mezzo ancora non è stato rimosso e ci sono difficoltà legate alla viabilità in tutta la zona vista che quella è una delle vie di accesso non solo al centro commerciale, ma anche al Raccordo Perugia-Bettolle.