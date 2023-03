Corciano, bimbi dell'asilo nido picchiati: indagata la titolare. Non può più avvicinarsi alla struttura

La titolare di un asilo nido di Corciano è indagata per maltrattamenti nei confronti dei bimbi tra i sei mesi e i tre anni che ospitava. La donna, titolare della struttura, è stata raggiunta da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla struttura emesso dal Gip del Tribunale di Perugia ed eseguito dai carabinieri della Compagnia di Perugia. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura diretta da Raffaele Cantone la donna, in più occasioni, aveva offeso e strattonato bimbi e bimbe che sarebbero stati anche malmenati. Prendeva di mira anche i bambini affetti da maggiori problematiche e che non erano in grado di riferire i fatti ai loro genitori. Dopo una denuncia la donna è stata incastrata da intercettazoini audio e video.