Perugia, blitz in copisteria: studenti in coda per 200 testi universitari riprodotti illegalmente

PERUGIA - La presenza della guardia di finanza non passa inosservata. Specie se è prima fuori e poi dentro una copisteria in zona universitaria. Specie se c’è qualche decina di ragazzi, fra studenti in fila e chi invece ha già acquistato la sua copia di testo universitario.

Già, perché il problema è proprio questo: la riproduzione illegale di testi universitari, che viola le norme del copyright. Un fenomeno più volte emerso negli anni, specie in una città in cui sono presenti due università, e che curiosamente vede al centro quasi sempre le stesse realtà. Secondo quanto si apprende, infatti, il blitz che è scattato in questi ultimi giorni da parte dei militari delle fiamme gialle perugine avrebbe riguardato una copisteria e il suo proprietario che già in passato erano finiti in questioni simili dopo che specifici controlli da parte della finanza avevano fatto emergere non solo la copiatura effettiva di testi universitari ma anche il possesso in digitale di copie scannerizzate e pronte a essere riprodotte illegalmente.

Nei controlli scattati giovedì scorso, stando a quanto filtra, i finanzieri avrebbero non solo sequestrato in diretta venti plichi di fotocopie corrispondenti ad altrettanti libri fotocopiati illegalmente ad altrettanti studenti alla ricerca di testi universitari più a buon mercato, ma nel corso dei successivi controlli avrebbero individuato la presenza in supporti riconducibili ai titolari della copisteria di oltre duecento file ognuno dei quali rappresenta la copia illegale di un testo universitario.

Per tutti questi motivi, il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato.

Ma la questione resta, dal momento non solo che si tratta di un giro economicamente rilevante ma anche e soprattutto dal momento che anche nella giornata di ieri alcune persone segnalavano studenti in coda in attesa di stampare la riproduzione illegale di un libro.