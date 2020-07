Una coppia di sessantenni residenti a Terni sono risultati positivi al coronavirus. Il primo contagiato sarebbe stato il marito che svolge la libera professione. La coppia sta bene, ha manifestato solo qualche linea di febbre, ha chiamato il medico di base che ha prescritto il tampone che, per entrambi, è risultato positivo. I due sono in isolamento contumaciale a casa e sono in buone condizioni di salute, Non si conosce la fonte di contagio ma la Usl 2 ha provveduto a verificare la potenziale catena di contagi dei due pazienti e individuato sei persone che sono state sottoposte subito a tampone, di cui si conoscerà l'esito nel pomeriggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA