La finale di andata sarà sicuramente allo stadio Liberati di Terni la sera dell'11 marzo alle ore 20,30, quella di, ma sono ancora da stabilire sede e orario. Potrebbe davvero essere lo, ma su questo c'è ancora da attendere alcuni eventi. Ufficialmente, la Lega Pro ha comunicato l'esito del sorteggio delle due finali della, che vedranno i rososverdi affrontare in doppia sfida la Juvenus Under 23. Lo ha fatto confermando le due date ufficiali dell'11 marzo e del 15 aprile, ma lasciando in sospeso ancora l'orario della sfida di ritorno, sul campo della Juventus Under 23., che è lo stadio di proprietà della Juventus lo stadio d Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain. A quanto pare, l'intenzione della società bianconera di organizzare la sfida nello Stadium torinese ci sarebbe davvero, ma dovrà essere semmai confermata solo tra un mese. Pare, infatti, che il club bianconero campione d'Italia, al quale è collegsta la seconda squadra che è finalista di Coppa con la Ternana, stia aspettando di vedere se la prima squadra si qualificherà per i quarti di finale di Champions League e, evidentemente, se le verrà sorteggiato il ritorno in casa o fuori. IIn caso di sfida di Champions fuori casa potrebbe esserci il via libera. In caso contrario, a quel punto, le soluzioni sarebbero due: tenere la finale ad Alessandria (compo sul quale di norma gioca la Juve Under 23), oppure chiedere lo spostamento della finale di ritorno contro la Ternana proprio per utilizzare lo Stadium.