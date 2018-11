© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Dopo il nono posto nell'individuale alla prima tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Bonn, in Germania, Alessio Foconi si riscatta nella gara a squadre conducendo all'argento il quartetto azzurro. Per gli americani si tratta della rivincita della finale iridata agli ultimi Mondiali di Wuxi. La compagine statunitense si è imposta sull'Italia campione del Mondo col punteggio di 45-32 nell'assalto finale, al termine di una sfida che ormai è diventata una sorta di "classica" del circuito mondiale. L'assalto finale ha visto in pedana gli stessi quartetti del match che a luglio, in Cina, è valso il titolo iridato. Il team azzurro composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, dopo aver superato agevolmente il Canada negli ottavi (45-22), ha faticato non poco contro Hong Kong nei quarti (45-43). In semifinale contro i sempre temibili francesi è stato proprio Alessio Foconi a trascinare la squadra fino al 45-40 finale. In finale l'avvio è punto a punto, poi l'Italia si ritrova avanti 15-8 con Alessio che chiude 5-1 il parziale del suo primo assalto su Meinhartd. Gli Usa rimontano e anche Alessio va in difficoltà non riescendo a controllare il ritorno di Massialas (24-25). Da qui in poi sugli azzurri scende il buio, così gli americani si ritrovano avanti 35-29 e poi definitivamente fino al 45-32 finale con la chiusura di Massialas su Garozzo.COPPA DEL MONDO - FIORETTO MASCHILE - GARA A SQUADRE - Bonn, 11 novembre 2018FinaleUsa b. ITALIA 45-32Finale 3°-4° postoGiappone b. Francia 45-39SemifinaliUsa b. Giappone 45-30ITALIA b. Francia 45-40QuartiUsa b. Cina 45-17Giappone b. Germania 45-41Francia b. Corea del Sud 45-36ITALIA b. Hong Kong 45-43Tabellone dei 16ITALIA b. Canada 45-22Classifica (26): 1. Usa, 2. ITALIA, 3. Giappone, 4. Francia, 5. Corea del Sud, 6. Germania, 7. Hong Kong, 8. Cina.ITALIA: Andrea Cassarà, Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi