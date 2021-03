TERNI Un assessore della Giunta di Loenardo Latini è stato messo in isolamento fiduciario dopo che un parente stretto è risultato positivo al Coronavirus. Lo stesso assessore ha effettuato questa mattina un tampone per verificre se sia o meno positivo. In allarme tutti coloro che nelle ultime ore sono statI a contatto con lo stesso a palazzo Spada.

