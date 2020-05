Controllo a tappeto nel Centro Storico di Narni.

Stamattina giro di vite nei controlli per il rispetto delle distanze previste per il contrasto del coronavirus: una pattuglia della Polizia di Stato si è spinta in Piazza Garibaldi, luogo dove le regole non vengono rispettate con grande rigorosità. Poi la pattuglia si è anche recata in piazza dei Priori continuando il controllo dei documenti e delle autorizzazioni. Fatto sta che i poliziotti hanno elevato qualche contravvenzione a chi pensava che era stato segnato il “libera tutti”. Controllate anche donne che erano andate a fare la spesa, con tanto di verifica degli scontrini fiscali. © RIPRODUZIONE RISERVATA