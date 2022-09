Controlli a tappeto dei carabinieri per prevenire i furti nel narnese-amerino: I consigli per tenere alla larga i ladri

AMELIA - Controlli a tappeto dei carabinieri di Narni e Narni Scalo, con l'ausilio dei carabinieri forestali, per contrastare i furti in casa e nelle aziende della zona.

In una sola notte, quella del 20 settembre, sono stati passati al setaccio trenta veicoli e 32 persone, di cui due straniere,ed elevata una sanzione per volazioni al codice della strada.

A tracciare il bilancio dell'attività i carabinieri della compagnia di Amelia che, nell’ambito dei servizi di vigilanza del territorio, hanno effettuato numerosi controlli stradali: Quattrocentro gli automezzi controllati, quasi 450 le persone identificate. Undici le sanzioni elevate per aver violato il codice della strada, per un totale di oltre mille e 200 euro.

Tracciando il bilancio, i carabinieri rinnovano i consigli per evitare brutte sorprese e tenere alla larga i ladri.

"Vivere in una casa “tranquilla” e tutelare la propria attività commerciale rappresenta il desiderio di tutti e per accrescere tale sicurezza - spiegano dal comando compagnia di Amelia - vanno rimarcati alcuni semplici accorgimenti: i ladri, in genere, agiscono ove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti, come alloggi momentaneamente disabitati o in zone isolate. In tali circostanze è importante segnalare immediatamente anomalie o criticità al 112". Per i carabinieri è essenziale "installare dei dispositivi antifurto. Bisogna anche evitare di apporre targhette con nome e indirizzo alle chiavi di casa o dell’azienda per evitare che, in caso di smarrimento, possano far individuare agevolmente l’immobile"

Anche l'uso frequente di social network, con foto che ritraggono gente in vacanza, può indurre a postare sulle proprie bacheche "virtuali informazioni relative ai nostri impegni o spostamenti che possono essere lette da chiunque". Tra i consigli quello di lasciare una luce accesa in casa e di non lasciare mai la chiave nella toppa della serratura "perché vi sono delle tecniche che ne consentono l’apertura mediante un sondino in acciaio che aggancia l’estremità della chiave e la fa poi ruotare per l’apertura".