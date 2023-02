Lunedì 13 Febbraio 2023, 08:05

Oltre 250 pirati della strada scoperti in una settimana. Automobilisti che alla guida delle proprie auto mettono in atto comportamenti che violano il Codice della strada e che rappresentano un notevole pericolo per se stessi e per gli altri.

I pirati emergono dai dati della questura: 35 sanzioni per violazione del codice della strada solo nella notte tra sabato e domenica nel corso dei controlli sulla movida, mentre sono 226 le violazioni al codice della strada (di cui 42 per eccesso di velocità, 14 per uso del cellulare, 20 per mancato uso dei dispositivi di ritenzione e 71 per violazioni della normativa sul trasporto merci) riscontrate dalla polizia stradale nell’ultima settimana lungo la E45.

Per quanto riguarda la movida, i controlli si sono concentrati principalmente nelle aree del centro cittadino, caratterizzate da un consistente afflusso di giovani, senza però dimenticare i quartieri periferici dove si trovano i più noti locali notturni e le discoteche del capoluogo, con una funzione di deterrenza contro le liti ed episodi violenti.

Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti appiedati e automontati in tutte le aree del centro, al fine di scoraggiare i fenomeni legati agli schiamazzi e al disturbo della quiete pubblica e prevenire situazioni di degrado urbano.

Di fondamentale importanza anche il controllo degli esercizi pubblici che ha visto impegnato il personale della polizia locale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative relative al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e quelle concernenti il rispetto dei limiti di emissione sonora.

Nell’ambito dei servizi del fine settimana, sono state identificate 881 persone, controllati 242 veicoli. Sono stati, invece, 19 gli esercizi pubblici monitorati al fine di verificare la presenza di persone pregiudicate e per vigilare circa il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche.

Il servizio di controllo organizzato dalla polizia stradale nell’ultima settimana lungo la E45 ha invece consentito di monitorare 268 veicoli e 296 persone.

Sono state 226, invece, le infrazioni rilevate – - che hanno portato complessivamente a una decurtazione di 383 punti patente, al ritiro 6 patenti di guida e al sequestro di 4 veicoli.

Oltre alle attività di monitoraggio, di fondamentale importanza sono state le attività di aiuto agli automobilisti in difficoltà. Le pattuglie della polizia stradale, infatti, hanno effettuato interventi per soccorso stradale e per rilevamento degli incidenti.