PERUGIA - Produce subito efteti l'ordinanza anti prostituzione rinnovata nei giorni scorsi da parte del Comune di Perugia, Nei controlli notturni effettuati da uan pattuglia in borghese della polizia Municipale, sono staatate elevate 4 contravvenzioni da 450 euro. I controli sono stati effettuati in Strada Trasimeno Ovest, via Settevalli, via Nuvolari e via Corcianese. I mulkttai arrivano tutti da fuori città e le ragazze con cui si erano intrrattenuti sono di nazionalità romena e peruviana.









