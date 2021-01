TERNI Proseguono i controlli straordinari disposti dal questore Roberto Massucci nei punti nevralgici della città. Nella serata di giovedì gli agenti delle Volanti ed il reparto prevenzione-crimine della polizia di Stato sono entrati in azione con nuovi posti di blocco, in particolar modo nell’area di Maratta e in via Bramante. L’obiettivo dell’attività, diretta dal commissario Anna Maria Mancini, è la verifica del rispetto delle misure anti Covid-19 come già accaduto martedì e potenziare la prevenzione dei reati, in particolar modo quelli predatori. Il bilancio è di 76 persone identificate e 64 veicoli controllati.

