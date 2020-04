Il ritorno della Polizia Provinciale, il presidente Lattanzi: «Il loro apporto è fondamentale»

L’attività di sorveglianza della Polizia Provinciale nei parchi e sulle strade lontane dai grandi centri urbani, in relazione all’emergenza Coronavirus per il periodo di Pasqua, ha funzionato. Le pattuglie hanno effettuato controlli sul rispetto del Dpcm governativo. I servizi di vigilanza sono stati espletati lungo le strade di competenza provinciale, aree e parchi, distribuendo ai cittadini anche moduli di autocertificazione. Nessuna violazione è stata riscontrata durante i controlli. “La Polizia Provinciale, che ringrazio, ha svolto puntualmente e con professionalità i servizi assegnati, cercando di aiutare i cittadini, orientandoli verso i giusti comportamenti da osservare” - commenta il presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi. Che sottolinea: “Il loro apporto è importante al pari delle altre forze dell’ordine, a dimostrazione che chi voleva cancellare il corpo provinciale non aveva alcuna fondata ragione per sostenerlo, a differenza di chi, invece, sottolineava la sua importanza per il territorio”. “Mi auguro - conclude il presidente Lattanzi - che terminata l’emergenza sanitaria, si apra una fase di ripensamento generale sul ruolo istituzionale delle Province che comprenda naturalmente anche le funzioni svolte dalla Polizia Provinciale, non solo in termini di sicurezza pubblica ma anche di sorveglianza e controllo ambientale del territorio. Il corpo è sopravvissuto alla legge 56, e questa scelta è stata quanto mai opportuna, perché in questo modo si sono potuti effettuare i sopralluoghi nei posti dove abitualmente c’è aggregazione di persone, per il giorno di Pasquetta”.

Ultimo aggiornamento: 14:51

