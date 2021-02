Controlli anti Covid, Esercito in tutta la provincia. Ecco il piano per Perugia

PERUGIA - Nei giorni scorsi in una riunione coordinata dalprefetto Armando Gradone, i vertici delle forze di polizia della provincia hanno concordato un piano per intensificare il controllo del territorio sia in funzione di un maggiore contrasto al fenomeno della microcriminalità nelle zone più a rischio che per una maggiore capillarità nelle verifiche del rispetto delle misure per il contrasto alla pandemia da Covid-19 alla luce delle nuove gravi criticità riscontrate e dei conseguenti provvedimenti regionali. La rimodulazione dei servizi ha comportato, tra l’altro, l’estensione dell’impiego dei militari dell’Operazione “Strade sicure” ad alcune aree della Provincia. Il piano,speiga una nota della Questura, affinato ed elaborato, poi, in alcune riunioni tenute in Questura si basa sulla profonda sinergia tra e tutte le forze di polizia operanti sul territorio, polizia di stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e l’Esercito Italiano nonché le polizie municipali dei vari Comuni. In particolare, per Peugia il piano prevede, oltre alla pattuglia dell’ Esercito operativa a Fontivegge, l’aggiunta di un ulteriore equipaggio dedicato alla vigilanza dinamica nel centro storico dove ultimamente si è registrata una recrudescenza dei reati predatori. Altre due pattuglie dei militari, invece, si occuperanno della vigilanza dinamica degli obiettivi sensibili in alcuni comuni della Provincia individuati nelle riunioni tecniche tenute in Questura. Il territorio della la provincia è stato suddiviso in 7 macroaree ove i controlli interforze sono stati affidati al coordinamento di funzionari di polizia dei commissariati o ufficiali dell’Arma dei Carabinieri delle Compagnie.

