Controlli antidroga a Orvieto, il fiuto del cane Jamil fa arrestare un 40enne

ORVIETO - Aveva una piccola quantità di marijuana nascosta nell'auto che sarebbe potuta sfuggire a chiunque ma non al fiuto di Jamil, il cane antidroga della polizia che ha permesso così l'arresto di un 40enne romano residente a Bolsena. L'uomo è incappato giovedì nei controlli straordinari, voluti sul territorio orvietano dal questore di Terni Antonino Messineo, che hanno interessato anche la zona di piazza Cahen vicino alla funicolare.L'eccezionale fiuto di Jamil ha consentito di trovare l'involucro di cellophane all'interno della macchina ma molto di più è emerso nella successiva perquisizione nella casa di Bolsena dove gli agenti della Squadra Anticrimine del commissariato di Orvieto hanno rinvenuto oltre 300 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Il quarantenne è stato tratto arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostenze stupefacenti mentre l'auto e la droga sono state sequestrate. Informato il sostituto procuratore della Repubblica di Viterbo Franco Pacifici, l'uomo è stato processato per direttissima questa mattina ed è stato condannato a 11 mesi di reclusione e al pagamento di 2.700 euro di ammenda.Nell’ambito degli stessi controlli è stato segnalato come assuntore alla prefettura di Terni un 30enne orvietano trovato dal cane antidroga con una piccola quantità di marijuana.