Dieci violazioni su quarantotto bus scolastici controllati, con un mezzo sottoposto a fermo amministrativo perché non in regola con le licenze relative al trasporto di persone. Questo il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi giorni dagli agenti del nucleo radiomobile della polizia Locale di Terni sui mezzi adibiti al trasporto di studenti. Un servizio disposto dal comando di corso del Popolo, in linea con la circolare del ministero dell’Interno e concordato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura.I controlli sono stati effettuati sia in prossimità delle scuole dove il personale del Corpo effettua servizio di viabilità in concomitanza degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, sia durante l’arco della giornata quando non vi erano passeggeri minori a bordo. Questi gli aspetti oggetti dei controlli della polizia Locale: possesso dei documenti di circolazione, validità della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, validità copertura assicurativa e revisione, possesso delle licenze previste, utilizzo dei sistemi di ritenuta, utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida, condizioni psicofisiche del conducente con misurazione del tasso alcolemico, efficienza del veicolo e dei dispositivi di equipaggiamento ordinario, efficienza dei dispositivi di equipaggiamento specifici (martelletti frangivetro, uscite di sicurezza, cassetta di pronto soccorso, estintore). Le violazioni accertate dagli agenti del nucleo radiomobile hanno riguardato principalmente l’efficienza dei dispositivi ordinari di equipaggiamento e l’uso dei sistemi di ritenuta. I dispositivi di equipaggiamento specifici come martelletti rompi vetro ed estintori erano presenti ed efficienti mentre quattri veicoli sono risultati privi delle previste cassette di pronto soccorso. Nessun conducente è stato trovato positivo alla prova con etilometro. I controlli proseguiranno fino al termine dell’attività scolastica.