Controllati 20mila umbri: 7 su cento contagiati dal coronavirus

Ultimo aggiornamento: 09:37

PERUGIA - In Umbria 7 persone su 100 che si sono sottoposte a tampone sono poi risultate positive. Sono infatti quasi 20mila i soggetti “testati” dall’inizio dell’emergenza con un tasso di contagio che anche in questo caso risulta tra i più bassi d’Italia, con la media nazionale al 18%. Un altro indicatore che indaga la diffusione del contagio che alle 8 di ieri segnava altri cinque infetti, ma a fronte di ben 1.356 nuovi tamponi effettuati. I casi totali sono quindi saliti a 1.362 con una variazione settimanale dell’1,9% che resta la più bassa d’Italia. In lieve risalita i ricoveri (+2), le nuove guarigioni continuano a far scendere gli attualmente positivi, ora 489.Il nuovo dato messo a disposizione dal Ministero della Salute indica che nella regione 223 persone su 10mila residenti, pari a 19.627, sono state sottoposte a test e tra queste sono stati scovati i 1.362 positivi. Una scansione superiore alla media nazionale, pari a 174, che pone l’Umbria tra le prime otto regioni. Si tratta di un numero inferiore a quello dei tamponi, 29.011 quelli eseguiti, dal momento che una stessa persona può essere sottoposta a più test. Chi ha contratto il virus, infatti, deve sottoporsi ad altri tamponi per accertare la guarigione completa. Questo significa che nella regione oltre 9mila tamponi sono stati ripetuti sugli stessi soggetti, pari al 32,3%, percentuale simile a quella nazionale (33,3%).Intanto prosegue il trend discendente degli attualmente positivi, indicatore sceso a quota 489: 21 in meno effetto della somma algebrica tra i 26 guariti e i cinque nuovi casi certificati nell’ultima giornata. Considerando anche i 134 clinicamente guariti, il totale dei malati, sommando i 119 ricoverati e i 236 isolati a casa, è sceso a 355, terzo valore dopo Molise (198) e Basilicata (229). A proposito di ospedali, si registrano due nuovi degenti, 19 dei quali in terapia intensiva (-1). Continua a scendere il totale delle persone in osservazione da parte dei servizi sanitari territoriali, pari 1.243 con una flessione di 40 persone: sono invece 13.414 coloro che sono usciti dall’isolamento.LA MAPPA DEL CONTAGIOI nuovi contagi, stando al prospetto pubblicato dalla Regione sulla base dei dati comunicati dalle aziende sanitarie, sono collocati in provincia di Terni. Il tasso di guarigione aumenta invece a Corciano e Perugia dove si contano, rispettivamente una e quattro persone “negativizzate”, con la percentuale salita, rispettivamente, all’83 e all’81. Quattro guariti in più a Gubbio, dove il tasso è salito al 63%, mentre a Foligno metà dei casi totali certificati risultano usciti dalla malattia. Intanto, considerando i due decessi registrati, anche Deruta si è lasciato alle spalle il Covid e gli altri 13 positivi risultano guariti. Vicini al traguardo restano Bastia Umbra, Valfabbrica, Panicale e Torgiano. Primo guarito, dei tre positivi totali, ad Allerona. A Castello 8 guariti giovedì.