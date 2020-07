Contro il degrado arriva il vespasiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurato ieri dal sindaco Andrea Romizi e dalla consigliera delegata per il centro storico Fotinì Giustozzi il nuovo vespasiano, al numero 4 di via delle Cantine. Si tratta di un’opera frutto della collaborazione tra l’Ente di palazzo dei Priori ed i canonici della Cattedrale, nella cui proprietà ricade lo spazio utilizzato per la realizzazione della struttura. Un sospiro di sollievo per i residenti della strada che unisce via Ulisse Rocchi a via Baldeschi, e che da anni convivono con un problema di degrado. Il tira e molla per la realizzazione del vespasiano, aveva visto attivarsi il comitato di residenti e commercianti di zona con la raccolta firme per ribadire la volontà di realizzare il vespasiano. Poco più di cinquanta metri di strada nota, purtroppo, a tutti per essere diventata una latrina a cielo aperto e che l’anno scorso ha costretto i ristoratori e i commercianti della via a pagare un servizio di vigilantes che scoraggiassero i maleducati intenzionati ad usare la strada come bagno pubblico. Ora con il vespasiano, la speranza è che l’inciviltà abbia fine. L’interno è diviso in due sezioni. La prima non è utilizzabile dal pubblico ed è in adiacenza al ristorante posto nelle vicinanze. Quest’area è chiusa da una porta metallica ed interdetta all’accesso dell’utenza. La parte frequentabile è stata invece completamente intonacata e piastrellata. La riservatezza è tutelata con una paratia di lamiera per consentire la dovuta discrezione.Il sindaco Romizi e la consigliera Giustozzi, hanno auspicato che la struttura possa venire utilizzata nella maniera più adeguata possibile, contribuendo così a migliorare il decoro dell’area, spesso e volentieri penalizzata nel recente passato da comportamenti poco “urbani”.