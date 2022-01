Contributi ai caregiver familiari e per l'acquisto di computer: Ecco i due bandi del Comune di Terni

TERNI - Un bando per ridurre le disuguaglianze tra le famiglie nell'accesso ai servizi socio-educativi e assistenziali erogati in modalità a distanza attraverso il sostegno economico per l'acquisto di strumenti tecnologici. E uno per l'accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari.

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Terni e per partecipare al primo c'è tempo fino al 17 gennaio. Le domande per il contributo ai caregiver familiari vanno presentate entro il 20 gennaio.

L'avviso di selezione Family Tech prevede un contributo massimo di 600 euro da spendere per l’acquisto o il noleggio di personal computer, anche portatili, tablet, connessioni a Internet, dispositivi mobili con connessione ad Internet che potrà essere erogato sotto forma di buono/card, da utilizzare in uno degli esercizi commerciali iscritti nell’elenco, o come rimborso delle spese sostenute a partire dal 5 marzo 2020, purché documentate come indicato nell’avviso.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 17 gennaio 2022 esclusivamente per via telematica al link https://servizidigitali.comune.terni.it presente anche nella pagina Bandi Attivi dell’area Servizi Online del sito del Comune di Terni.

Riceveranno il beneficio, senza presentare nuova domanda, anche i 283 soggetti ammessi individuati nella graduatoria relativa al precedente avviso che non hanno ricevuto il contributo per esaurimento fondi.

Le domande ritenute ammissibili saranno oggetto di valutazione sulla base di criteri individuati nell’avviso e la concessione del contributo avverrà sulla base di una graduatoria che dovrà essere approvata entro il 18 febbraio 2022.

Quanto all’avviso per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari si tratta di un contributo che ha come obiettivo il sostegno del ruolo di cura e di assistenza effettuato su base volontaria e non professionale. Il caregiver familiare si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.

Le domande devono essere presentate entro il 20 gennaio 2022, utilizzando l’apposito modulo ed allegando tutti i documenti richiesti, attraverso una delle seguenti modalità: a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terni; a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: P.zza Mario Ridolfi 1, Terni 05100, Comune di Terni – Ufficio Protocollo; tramite posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it

Per informazioni è possibile contattare la Direzione Welfare ai seguenti recapiti: Ufficio centro: 0744.549365

ufficio via Puglie: 0744.549390-549391

ufficio via del Mandorlo: 0744.469009

Email: direzionewelfare@comune.terni.it