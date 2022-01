Terni, scatta il super green pass sugli autobus ma i controllori sono dimezzati

Scatta il super greenpass pur sull’autobus, ma a Terni, nei primi giorni delle nuove regole, i controllori si sono dovuti prima di tutto mettere a fare gli autisti, per sostituire i colleghi in quarantena. Alle fermate, gli utenti fanno la parte loro, hanno la mascherina Ffp2 e si dichiarano in regola col certificato verde. Studenti delle scuole di Terni, o persone che si muovono per lavoro e altri motivi. Ma nei primi giorni in cui anche sulle linee urbane serve il pass rafforzato, pochi controlli a bordo. Molti hanno raccontato di aver viaggiato come tutti i giorni. Proprio perché i controllori erano impegnati in altro. Bus Italia, l’azienda trasporti, ha dovuto mandarli a fare gli autisti, visto che ha personale in quarantena. E allora, pur di garantire prima di tutto il servizio (tornato all’orario scolastico e dunque con le corse rafforzate), gli 11 addetti ai controlli a bordo hanno dovuto guidare loro, i bus. Solo in quattro, due al mattino e due di pomeriggio, hanno svolto il lavoro di controllo a bordo, ma come straordinario.

Le cose sono andate meglio nel secondo giorno, con qualche rientro in servizio a quarantena finita. Per garantire i controlli anche in altri centri, come Narni e Amelia, Bus Italia ha persino utilizzato in via eccezionale degli impiegati. Intanto, però, si stanno garantendo tutte le corse, nonostante il rischio che eventuali carenze di personale possa causare qualche taglio. Bus Italia, sul suo sito web, ha anche un link dove si può vedere in tempo reale se ci sono corse cancellate. Controlli concentrati principalmente in fasce orarie scolastiche, ma gli studenti sono si sono rivelati abbastanza disciplinati e in regola. Molti di loro, però, interpellati, hanno detto:

«Controllori? Non ne abbiamo visti. Ma gli autisti si sinceravano che avessimo la mascherina Ffp2». Tutto come prima, invece, nella altre fasce, in cui viaggia chi si sposta per lavoro. «Alle 8 del mattino – raccontava Susanna, un’abbonata – non mi sono combinata in controlli. Mi è capitato giorni fa, coi controllori che chiedevano pure il greenpass base». Però, da ora, quello non basta più. «Io, il super greenpass lo ho – aggiungeva la signora Mirella – e in questi giorni ho la terza dose di vaccino. Quindi, mi arriverà pure quello nuovo». Un’altra utente, Emilia, ha spiegato: «Mi muovo spesso a metà mattina, quando gli autobus non sono tanto frequentati. Però rispettiamo le regole, mettiamo la mascherina e abbiamo il super greenpass. Oggi? No, non me lo ha chiesto nessuno».