Conto alla rovescia per i saldi: in Umbria si parte il 9 gennaio

PERUGIA - Conto alla rovescia per i saldi invernali. In Umbria si partirà il 9 gennaio. Il calendario delle svendite 2021 ha dovuto fare i conti con i provvedimenti restrittivi delle feste facendo così cadere le date d'avvio scelte da alcune regioni in zona rossa, tanto che Federmoda nei giorni scoris ha rivolto un appello per uno slittamento last minute. La data infatti è stata fissata per il 2 gennaio solo in Basilicata, Valle d'Aosta e Molise. Per cui in pratica, spiega Confcommercio, sarà dal 7 gennaio, data di partenza ad esempio della Lombardia, del Piemonte e della Sicilia, che si potranno fare gli acquisti veri e propri in saldo. L'Umbria partirà il 9, il Lazio il 12, il 16 le Marche e la Provincia Autonoma di Bolzano (comuni non turistici). I saldi arriveranno solo a fine mese, invece, in Liguria, il 29, ed il 30 in Emilia Romagna, Toscana, e Veneto.

