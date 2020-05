© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nella giornata che a livello nazionale segna il record di guariti, 8.014, l’Umbria mantiene il suo passo costante nel contenimento del virus con 4 nuovi casi certificati su 890 persone sottoposte a screening e 1.330 tamponi eseguiti. Considerando il dato settimanale, si registra un tasso di positività dello 0,3% rispetto ai casi testati e dello 0,2% rispetto ai tamponi. Numeri che disegnano una limitata diffusione del virus certificata da quello 0,19 con cui l’Istituto superiore di sanità, già nel bollettino del 30 aprile, indicava la regione col più basso numero di riproduzione netto del contagio (Rt), col Molise agli antipodi, presentando un valore di 0,84. A distanza di una settimana dalla stima dell’Iss, restano sotto controllo i tre indicatori “sensibili” dell’evoluzione del contagio. Non c’è stato, infatti, nessun nuovo decesso il cui totale resta 70, i ricoveri sono scesi da 67 a 64 (-4,5%) e i casi certificati sono saliti di 4 unità (+0,30%) portando il totale a 1.404. Ne consegue, una temperatura dell’epidemia che resta su valori bassi e sotto controllo, con un’incidenza cumulativa di 159 infetti ogni 100mila residenti (355 in Italia). I nuovi positivi appartengono a persone residenti ad Arrone, Stroncone e Spoleto, mentre il quarto è “importato”, stando al bollettino regionale aggiornato alle 9 di ieri. Continua a frenare la discesa degli attualmente positivi che ieri si sono ridotti di cinque unità, portandosi a 215: cifra che prefigura un allungamento dei tempi di raggiungimento della meta “zero contagi”. Salvo impennate improvvise di guarigioni, come dimostra il dato nazionale di ieri. Con i 67 assistiti in ospedale, tra gli attualmente positivi figurano anche 107 persone in isolamento domiciliare e 44 clinicamente guariti. È invece salita a 1.119 la somma dei guariti, con 9 casi in più in un giorno: tre sono stati segnalati a Spoleto, due a Città di Castello (che in giornata ha aggiunto un altro guarito, coi positivi scesi dunque a 24), uno per comune a Gualdo Cattaneo, Lugnano in Teverina, Porano e Umbertide. Considerando i dati elaborati dalla Regione, quasi la metà dei 1.404 contagi certificati, il 45,6%, pari a 640 casi, appartengono a persone di età compresa tra i 40 e i 64 anni; 293 (20,9%) sono attribuiti alla fascia 18-39; 263 (18,7%) a quella 65-79; 136 (9,7%) sono i contagi tra gli over 80; 31 (2,2%) tra i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni; mentre 20 contagi (1,4%) sono stati diagnosticati in bimbi sotto i sei anni. Negli ultimi tre giorni, dei dieci nuovi infetti diagnosticati, la metà riguarda persone di età compresa tra 65 e 79 anni, mentre tre casi sono stati scoperti tra ragazzi (18-39 anni). Ultima considerazione, sulle persone “isolate”, del totale segnalato dalla Regione (776), 669 sono quelle “in osservazione”, 25 in più rispetto al giorno precedente. Si tratta di soggetti venuti a contatto con contagiati, circa 4 ogni nuovo caso diagnosticato.