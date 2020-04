Contagio sotto controllo in Umbria: 4 positivi in più e 86 guariti

PERUGIA - Il bollettino della Regione aggiornato alle 8 di domenica mattina fotografa una situazione del contagio sotto controllo: 1.348 persone complessivamente (4 in più rispetto al giorno precedente) in Umbria, mentre gli attualmente positivi sono 645 (- 83).

I guariti sono 645 (+ 86); risultano 209 clinicamente guariti (- 48); i deceduti sono 58 (+1). Dei 1.348 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 138 (- 3); di questi 30 (-2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.471 (- 162); sempre alla stessa data, risultano 11.617 (+471) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 25.155 tamponi.

