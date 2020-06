© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Con le vendite al dettaglio in picchiata, c’è chi si organizza per sostenere il commercio e allo stesso tempo i produttori della regione. Trascinato in basso dal blocco del commercio dei non alimentari, da qui a fine anno, secondo una stima dell’Aur, il settore in Umbria potrebbe perdere oltre un terzo del fatturato dello scorso anno. Questo mentre l’Istat ad aprile a livello nazionale stima una riduzione mensile del 10,5% in valore e dell’11,4% in quantità.Così, per sostenere la ripartenza dei consumi nella regione, l’Unione nazionale consumatori (Unc) dell’Umbria ha lanciato il progetto “Compra umbro” che, con un circuito di circa 200mila contatti che gravitano intorno all’associazione, possa sostenere la ripartenza. «L'idea è creare un circuito di promozione delle eccellenze umbre – spiega Damiano Marinelli, presidente Unc Umbria - così da spingere il mercato locale con i nostri associati e i nostri canali web e social». Il primo passo è stato compiuto, con l’invio di una mail con cui il progetto viene illustrato alle aziende della regione. «Vorremmo presentare le aziende umbre che hanno interesse – aggiunge l’avvocato Marinelli - stipulare con loro una convenzione che permetta di avere degli sconti o particolari prodotti o altre iniziative, qualcosa che comunque possa destare l'interesse dei nostri associati. Inoltre, pensiamo di promuovere le aziende interessate con sponsorizzazioni tramite facebook, considerando che il nostro gruppo “consumatoriumbria” conta oltre 5.600 follower, con oltre 25mila contatti settimanali tramite il portale web, tra i più visitati della categoria».Un modo per spingere i prodotti delle aziende umbre, sfruttando l’effetto moltiplicatore dei social. «L’intento è riuscire a far ripartire insieme l'economia locale, a vantaggio dei nostri associati-consumatori e delle aziende locali, il tutto in uno spirito di condivisione». E a distanza di poco tempo dalle prime mail inviate, sono già arrivati i primi riscontri. «In pochi giorni già delle aziende che hanno detto di essere interessate», aggiunge Marinelli. «Stiamo valutando le loro proposte per pubblicizzare poi il progetto e le prime possibilità per i consumatori cui poter presentare i prodotti delle aziende aderenti. Crediamo che in questo momento, mettere in comunicazione aziende e consumatori della nostra regione sia fondamentale per ripartire, con indubbi vantaggi per tutti».Comparti centrali nella catena dei consumi al dettaglio hanno subito una contrazione pesante a causa del lockdown con riduzioni di fatturato vicine al 40%. Tessile-abbigliamento, mobili e alloggio-ristorazione, ad esempio, secondo un’elaborazione dell’Aur sono stati inseriti tra i comparti che hanno subito un impatto molto negativo a causa delle misure anti-covid. Ne consegue che nello scenario meno favorevole (le conseguenze dell’epidemia che si protraggono anche nel secondo semestre 2020) potrebbero arrivare a perdere il 38,3% del valore aggiunto. Il commercio, invece, è inserito tra i settori a impatto negativo, con perdite in questo caso stimate, nel peggiore dei casi, del 12,5%. Vengono invece considerate poco rilevanti le conseguenze del lockdown sul settore agroalimentare o su quello farmaceutico. «È tuttavia prematuro immaginare le reazioni di cittadini e imprese nei loro comportamenti di consumo e investimento – spiegano i ricercatori Aur - a loro volta condizionati anche dal grado di efficacia delle politiche economiche anti-crisi».