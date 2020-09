«Mi hanno volutamente escluso. Così non c'è competizione elettorale». Gabriele Vacata è un fiume in piena. La sua bocciatura alle elezioni per il rinnovo del Cda del Consorzio TevereNera, che si terranno il 20 settembre, sono diventate già un caso politico. «Mi sono appellato alla presidente Tesei che ha il controllo del Consorzio per la mia riammissione», dice Vacata, dirigente al Comune di Attigliano e braccio destro dell'ex sindaco Daniele Nicchi, oggi consigliere regionale della Lega. «A parità di regolamento e di presentazione, la mia candidatura è stata bocciata», spiega Vacata che sostiene la lista No a disuguaglianze fiscali in Umbria, il vecchio comitato abolizionista per capirci. «Cinque anni fa ho vinto le elezioni nelle mia fascia, anche se poi sono stato escluso perché non era in regola con i pagamenti», ricostruisce Vacata. «Ma oggi che sono in regola con i pagamenti, la commissione elettorale del Consorzio mi ha escluso sostenendo che solo il rappresentate legale del Comune si può candidare per rappresentare l'Ente, ma 5 anni fa non era così e il regolamento non è cambiato». Una bocciatura che diventerà inevitabilmente un caso all'interno della Lega, visto che lo stop a Vacata viene letto come un ceffone politico a Nicchi, da sempre in prima linea contro l'iniquità fiscale della tassa Tevere-Nera. Una battaglia portata avanti anche durante la campagna elettorale per le regionali, come ha ricordato la Lega recentemente per rilanciare la battaglia contro l'odioso balzello che si paga solo in una parte dell'Umbria. «Fin dalla campagna elettorale, che ha portato il nostro partito a governare la Regione, la scelta di alcuni candidati e dirigenti di partito che conducono da anni questa battaglia, è andata - ha ricordato il Carroccio - nella direzione di cambiare il prima possibile uno status quo irragionevole e ingiustificato». Per questo ora l'attenzione si concentra sulla presidente dell'Umbria, Donatella Tesei, alla quale Vacata si è rivolto per farsi riammettere. «Ho chiesto che si pronunci tra venerdì (oggi, ndr) o al massimo lunedì. Le consultazioni elettorali devono essere garanzia di democrazia non possono esserci esclusioni come questa», conclude Vacata. E la Lega che vuole mantenere la parola data in campagna elettorale si attende da questa vicenda un segnale politico, prima ancora che amministrativo, sull'esclusione di Vacata.

