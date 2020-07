Il Consiglio regionale compie 50 anni. Tesei: «Non possiamo più perdere tempo». Squarta: «Riconciliazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «L'Umbria non ha più tempo da perdere, deve accelerare i tempi e dare risposte rapide. Oggi la nostra regione è cambiata, ma questo non deve spaventarci e tra altri 50 anni qualcuno dirà se siamo stati all'altezza», lo ha detto oggi la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervenendo all'anniversario dei 50 anni della RegioneUmbria e del primo insediamento del Consiglio regionale del 20 luglio 1970.Si è tenuta ieri mattina, nello stesso luogo che il 20 luglio 1970 ospitò la prima riunione del Consiglio regionale dell’Umbria, la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia, la cerimonia per ricordare il cinquantesimoanniversario dell'istituzione della Regione. Il commissario dell’Isuc (Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea), Walter Biscotti, ha coordinato l’incontro nel quale sono intervenuti i vertici attuali di Giunta e Assemblea legislativa e, per la parte storica, la soprintendente archivistica e bibliografica per l’Umbria, Giovanna Giubbini.«Il cinquantesimo anniversario dell'istituzione della Regione Umbria non può non essere vissuto come unmomento di autentica riconciliazione per un territorio che, unito e rispettoso dei localismi, guarda al suo futuro affinché si possano ulteriormente rafforzare il senso di responsabilità, le motivazioni e lo spirito di squadra, basando la nostra azione sui principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione», ha rimarcato il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta.