Perugia, ora è ufficiale: lascia il questore Bisogno, andrà a Bari

PERUGIA - Ora è anche ufficiale: il questore Giuseppe Bisogno lascia Perugia per andare a dirigere la questura di Bari. La notizia era nell'aria da tempo e dalla tarda serata di mercoledì ha il sigillo del Consiglio dei Ministri.La nomina di Bisogno è arrivata assieme ad altri movimenti molto importanti. Uno di questi ha riguardato il suo predecessore, Francesco Messina: andrà a dirigere la Direzione centrale anticrimine al posto di Vittorio Rizzi, nominato nuovo vice capo della polizia e direttore della Criminalpol.Ora, per Perugia, si apre il toto questore. Alcuni nomi sono già stati fatti nelle scorse settimane, ed esattamente l'attuale questore di Brescia, Vincenzo Ciarambino, e il direttore del Servizio controllo del territorio del dipartimento di Pubblica sicurezza, Maurizio Vallone. Ma in via del Tabacchificio non escludono possano esserci in lizza altri questori esperti che guardano proprio a Perugia come trampolino di lancio per la propria carriera.