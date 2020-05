Il 12 maggio, alle 15, il consiglio comunale di Terni torna a riunirsi. E’ quanto ha stabilito il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti, sentita la conferenza dei presidenti che si è tenuta oggi pomeriggio. Il consiglio comunale seguira la seduta da remoto, date le restrizioni per l’emergenza Covid-19 anche se nella conferenza di oggi è stata avviata una verifica sul futuro passaggio ad altre modalità, ad iniziare da quella mista con presenza di alcuni consiglieri in sala ed altri collegati. Intanto l’ordine del 12 maggio sarà composto da 3 atti amministrativi (il regolamento della toponomastica, la ratifica del fondo solidarietà alimentare, un atto urbanistico) e 4 o 5 punti politici che verranno selezionati in base al criterio dell’attualità, ovvero emergenza sanitaria e sicurezza. Alla seduta ordinaria del 12 maggio seguirà quella del questione time del 14 maggio.

Si tratta - dichiara il presidente Francesco Maria Ferranti - della prima seduta ordinaria del consiglio comunale all’indomani della dichiarazione della emergenza sanitaria dell'8 marzo fermo restando che le varie articolazioni – conferenza dei capigruppo, ufficio di presidenza e commissioni - del consiglio comunale hanno lavorato fin dal 30 marzo

.

