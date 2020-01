TERNI Il gruppo consiliare della Lega in Consiglio comunale ha scelto il consigiere Federico Brizi come nuovo presidente del gruppo. «I più sentiti ringraziamenti ai colleghi consiglieri per la fiducia accordatami - ha detto Brizi - e a Leonardo Bordoni per il proficuo lavoro portato avanti in questi mesi. Il lavoro del gruppo Lega proseguirà nell’azione di sostegno al sindaco Latini e alla giunta nel percorso intrapreso per lo sviluppo della città». © RIPRODUZIONE RISERVATA