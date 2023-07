Consiglieri Pd:«Ospedale di Terni, parole senza fondamento quelle di Bandecchi»

Terni -

L’annuncio del sindaco Stefano Bandecchi, che il nuovo ospedale di Terni si farà e anche in tempi brevi, ha subito suscitato la presa di posizione di alcuni esponenti del Pd che parlano di «moltiplicazione degli Its e degli ospedali».



Il consigliere regionale Fabio Paparelli ed i consiglieri comunali Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli e Maria Grazia Proietti si dicono stupiti che «a soli due giorni dalla bocciatura ufficiale del project financing relativo all’ipotetica realizzazione del nuovo ospedale di Terni, risalente al maggio del 2021, il sindaco annuncia con enfasi e soddisfazione che, entro febbraio, partirebbero i lavori per la realizzazione del nuovo nosocomio ternano».

Uno dei punti chiave è quello dei finanziamenti. «Qualsiasi amministratore degno di questo nome deve sapere che per realizzare e mettere in funzione il nuovo ospedale di Terni (Dea di secondo livello e con 600 posti letto) serviranno tra i 500 e 600 milioni di euro mentre, al momento, parrebbero (?) disponibili solo i presunti 100 milioni di euro dell'Inail in un contesto in cui l'Umbria è fortemente indebitata ed il governo nazionale pare sordo alle richieste delle Regioni in tema di risorse aggiuntive».

Ma Paparelli, Filipponi, Spinelli e Proietti evidenziano anche altre criticità. «Nonostante Bandecchi sia abituato a gestire in maniera disinvolta dichiarazioni roboanti e relative smentite, non sfuggirà ai nostri concittadini che i tempi medi di realizzazione di un nuovo ospedale si aggirano intorno ai 10 anni, nella migliore delle ipotesi, che prima di posare la prima pietra mancano all'appello uno straccio di progetto approvato, eventuali varianti al piano regolatore della città e l'individuazione della nuova localizzazione, stante l'improponibilità di costruirlo sullo stesso sito del Santa Maria».



Dunque, per gli esponenti del Pd, non ci sarebbero le premesse per realizzare il nuovo ospedale. «Crediamo che sia davvero poco rispettoso per i cittadini ternani annunciare un progetto esecutivo che, nella realtà, ha solo il valore di un titolo sui giornali. Sarebbe stato assai meglio se presidente e sindaco avessero dato conto dell’urgenza di spendere le uniche risorse certe e disponibili, quelle le decine di milioni di euro non ancora spese, per l'adeguamento sismico del vecchio ospedale che andrebbero investite celermente. Ed evitare che succeda come nel caso del milione di euro che è tornato alla Fondazione Carit a causa dei mancati lavori nel reparto di oncologia a suo tempo previsti».

I consiglieri del Pd invitano infine «la presidente Tesei e il neo sindaco ad usare maggior cautela e rispetto per i ternani quando si parla della salute dei cittadini. Operazioni di facciata e vere e proprie bufale come quella a cui stiamo assistendo, possono essere utili alla politica per i propri scopi di posizionamento, ma di certo non fanno il bene di una città che si aspetta un pò di serietà e di fatti concreti».