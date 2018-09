di Corso Viola di Campalto

TERNI In queste ore nove consiglieri comunali stanno ricevendo altrettanti avvisi di chiusura indagine perché indagati dalla Procura per il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato. Per avere reso false dichiarazioni al momento dell'accettazione dell'elezione a palazzo Spada. Infatti, hanno dichiarato di non avere alcun debito con l'amministrazione comunale e le sue partecipate (Sii, Terni Reti e Asm) stato invece per il quale sarebbero risultati incandidabili. False dichiarazioni emerse in seguito all'istruttoria portata avanti dal segretario generale Giuseppe Aronica che ha fatto emegere le morosità che tutti consiglieri e assessori coinvolti hanno sanato in seguito rendendo la loro carica a tutti gli efffetti legittima. Avviso di chiusura indagine anche per l'ex consigliere di Forza Italia Raffaele Federighi decaduto da pochi giorni per una condanna subita negli anni Ottanta.

Per quanto riguarda le morosità poi tutte sanate hanno riguardato Federico Brizi ( 401,85 euro per TerniReti), Emanuele Fiorini ( 528,24 euro), Giulia Silvani (593,14 euro), Luca Simonetti (77 euro quota mensile di refezione scolastica), Maurizio Cecconelli (6.553,07 euro per Tarsu e Asm), Michele Rossi (9.457,07 fra Tarsu, Asm e Sii), Francesco Maria Ferranti (213,18 euro al Comune), Monia Santini (75,53 euro del Servizio idrico).

Poi Raffaello Federighi (3.739,05 per Comune, Asm e Sii). Il reato contestato dalla Procura è come detto il falso ideologico in atto pubblico commesso da privato in quanto al momento della firma dell'accettazione dell'elezione non erano ancora formalmente ancora eletti e quindi non ancora pubblici ufficiali.

Il falso ideologico in atto pubblico comemsso da privati non fa parte di quelli previsti dalla legge Severino che costringono gli amministratori alla sospensione. La Legge Severino prevede la sospensione dall'incarico di un amministratore pubblico nel caso subisca condanne, anche in primo grado, per peculato, corruzione, concussione e abuso d'ufficio.

L'inchiesta avviata e chiusa dallaProcura è partita dopo l' esposto presentato dal consigliere Pd Vladimiro Orsini.





