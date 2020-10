Terni, positivo un consigliere comunale

TERNI Un consigliere comunale è risultato positivo al coronavirus. La Asl sta valutando la catena dei contagi e le procedure da mettere in atto per la salute di chi è entrato in contatto con il consigliere comunale anche a Palazzo Spada.

Il consigliere è Valdimiro Orsini e il contagio sarebbe avvenuto in ambito familiare.

