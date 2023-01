Congresso Pd, Stefano Bonaccini fa tappa in Umbria: «Qui bisogna rimontare»

PERUGIA - «Nella vita come in politica si può perdere, ma l'importante è non perdersi e saper ripartite. Qui in Umbria bisogna rimontare», così Stefano Bonaccini ad Assisi, una delle tappe umbre del suo tour nel Cuore verde per la campagna delle primarie Pd. Il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico ha aperto dalla città di San Francesco la serie di appuntamenti umbri, accolto dal segretario regionale del Pd Tommaso Bori, da quello perugino Sauro Cristofani e dal sindaco di Assisi Stefania Proietti insieme al comitato “Energia popolare Valle Umbra”. «I destini dei partiti li decidono gli elettori quindi bisogna rientrare in sintonia con la maggioranza dell'elettorato - ha affermato Bonaccini - qui in Umbria bisogna rimontare perché questa è stata una regione che nella sua storia aveva sempre visto la sinistra e il centrosinistra governare ma in Europa sono pochissime ormai le regioni nelle quali c'è una



tradizione da decenni consolidata senza mai alternativa di governo. Molto spesso, come da queste parti, le sconfitte sono figlie più di divisioni interne che per mancanza di sintonia complessiva con le persone. Si tratta quindi di costruire alleanze non fatte per battere avversari, ma perché c'è un programma condiviso».